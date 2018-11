Burgemeester Elly Blanksma van Helmond legt uit: zo werkt de lokale democratie

Op uitnodiging van de Volksuniversiteit geeft zij een voordracht over de werking van de lokale democratie. Blanksma vertelt over de manier waarop de politiek besluiten neemt, wat ambtenaren doen en welke rol Helmond speelt ten opzichte van buurgemeenten. De lezing is op woensdagavond 28 november om 20.00 uur. Entree kost zes euro. Inschrijven kan via 0492-532729 of per mail.