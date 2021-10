Burgemeester gaat praten met moslims in Helmond om ‘goede relatie te behouden’ na geheim onderzoek

Deurnese pionier in elektri­sche bussen ruim 1 miljard euro waard bij beursgang

20:00 DEURNE - Pionier in elektrische bussen Ebusco uit Deurne is een miljardenbedrijf geworden. Bij de aankomende beursgang is het bedrijf zo’n 1,3 miljard euro waard. Dat blijkt uit het maandag gepubliceerde prospectus voor geïnteresseerde beleggers.