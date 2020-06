Burgemeester Geukerspark in Helmond vanaf 10 juni open voor publiek

De bel klinkt, het bier vloeit: meteen volle terrassen in Helmond en de Peel

10:48 HELMOND/GEMERT/DEURNE/ASTEN - Uit eten en drinken in de 1,5 metersamenleving, hoe zou dat gaan? Er was chaos voorspeld, maar daarvan was de eerste uren niks te merken in Helmond en de Peel.