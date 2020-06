Burgemeester Geukerspark open voor publiek

Na een korte vertraging vanwege het noodweer verrichtten Wethouder Erik de Vries (links) en Gerrit Kamp van aannemer Mourik Groot Ammers de officiële handeling: het schoonvegen van de herdenkingstegel voor Jacques Geukers. Dit was live te volgen via de Facebookpagina van de gemeente Helmond.

Het Burgemeester Geukerspark vormt een groot, groen gebied in het centrum van Helmond, ingeklemd tussen kanaal, Havenplein en Piet Blomplein. Op het terrein stonden vroeger de fabrieken en kantoren van gasbedrijf Obragas, nu stroomt de Aa er weer bovengronds. Het nieuwe park is nog niet helemaal af: in de zomer van 2021 opent aan de kant van het Havenplein nog een paviljoen met restaurant De Beren. In de zomer van 2022 zijn 67 nieuwe appartementen klaar. Die verrijzen aan de kant van Keyserinnedael in het wooncomplex De Weef.