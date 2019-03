Burgemeester Helmond zet zich in voor muziek in de klas

Vakspecialist

In een convenant wordt concreet afgesproken wat een school gaat doen. ,,Bijvoorbeeld leerkrachten naar een opleiding vakspecialist muziek sturen, muzikanten een blazersklas laten verzorgen of studenten van De Kempel die stage lopen structureel het muziekonderwijs laten verzorgen."

Daar zijn natuurlijk kosten aan verbonden. Chatrou: ,,We richten een lokaal fonds op. Daar komt geld in van scholen, bedrijven en hopelijk het Rijk. We hadden al iemand in de zaal zitten uit het bedrijfsleven die zijn hand opstak en in de stuurgroep wil zitten."