Burgerme Helmond na paar maanden al dicht

Ouderwets veel sier en entertain­ment op 25-jarig Atmoz in Eindhoven: ‘Het wordt over de top’

Komende zaterdag eindelijk de herkansing: Happy Music for Happy People. De 25e verjaardag van festival Atmoz. Dat had vorig jaar gevierd moeten worden, maar: corona. Maar overmorgen kan het weer: aan het water van De IJzeren Man in Eindhoven gaan de bezoekers even terug in de tijd.

22 juni