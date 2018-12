Busch Trio geeft concert in Theo Driessen Instituut in Helmond

Dorine Pepping stopt als directeur Carolus in Helmond

30 november HELMOND - Dorine Pepping stopt als directeur van het Carolus Borromeus College in Helmond. Ze is per 1 maart 2019 benoemd tot rector van het Dominicuscollege in Nijmegen. Pepping trad in augustus 2014 aan bij de Helmondse school, tegelijk met de ingebruikname van de nieuwbouw op Brandevoort.