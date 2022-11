Buschauffeurs slalommen tussen de foutparkeerders bij Helmonds station: ‘Het is dringen om een plekje’

Kinderop­vang volgend jaar fors duurder, hoe pakt deze stijging uit in Zuid­oost-Bra­bant?

HELMOND/EINDHOVEN - Dat de kinderopvang volgend jaar fors duurder zou worden, was al bekend. Maar nu opvangorganisaties in Zuidoost-Brabant de exacte tarieven bekend hebben gemaakt, is het voor veel ouders toch even schrikken. Gemiddeld genomen betalen ze 9 procent meer.

25 november