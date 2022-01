Busje met laadbak zwaar beschadigd door brand in Helmond

Chauffeur Jacky W. ‘net zo goed verantwoor­de­lijk voor de dood van Mien Graveland’

DEN HAAG - Jacky W., de Nuenenaar die in 2014 achter de dodelijke overval op de Helmondse Mien Graveland zat, lijkt ook bij de Hoge Raad bot te vangen bij zijn verzoek tot vrijspraak. Hoewel hij bij de overval niet uit zijn auto is gekomen, is hij wel degelijk mede verantwoordelijk voor haar dood.

11 januari