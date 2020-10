Buste van Lucas Gassel in de maak voor het Geukerspark in Helmond

De band Flairck is geen gouwe ouwe uit de platenkast van 60-plus­sers, maar nog springle­vend

26 oktober HELMOND - De elpees van Flairck vlogen ruim 40 jaar geleden over de toonbanken. Twee platen van de groep haalden de top 10. De Nederlandse band, die klassiek mengt met pop en folk, bestaat nog steeds. Een nieuw album rolde van de persen en Flairck zou deze maand optreden in de Cacaofabriek in Helmond. Totdat de corona-maatregelen roet in het eten gooiden. Het concert is verplaatst naar 8 mei 2021.