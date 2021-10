Buste voor kunstschilder Lucas Gassel in centrum van Helmond

Jongeren over het dilemma om open te zijn over hun seksuele voorkeur; ‘Eigenlijk wist iedereen al dat ik op mannen viel, behalve ikzelf’

11 oktober PEEL/KEMPEN – ‘Niet bang zijn.’ Dat weten ze nu, drie jongeren uit de Peel die ook ooit voor de vraag stonden: durf ik open te zijn over mijn seksuele geaardheid of genderidentiteit? Vanwege Coming Out Day doen zij hun verhaal. ‘Heb schijt aan wat iedereen denkt. Kies voor jezelf. Zolang jij gelukkig bent, is dat het allerbelangrijkste.’