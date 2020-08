Buurt betaalt behandeling Blacky

Ook het Burgemees­ter Geukers­park in Helmond is dor, maar overleeft de hitte prima

10 augustus HELMOND - In het pas geopende Burgemeester Geukerspark in Helmond zuchten bloemen, planten en bomen ook onder de droogte. Toch overleeft het groen dit wel, want dat is geselecteerd op weinig regenval.