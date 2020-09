Buurtbewoners willen stokje steken voor Tourfeest op veld aan Lorentzstraat in Helmond: ‘het is geen evenemententerrein’

Iets liefs in het oor, en nu is het Helmondse echtpaar Drouen 60 jaar getrouwd

7 september HELMOND - Als zoon van Christ en Nelly Drouen, eigenaren van café Drouen en de bijbehorende dansschool aan de Steenweg in Helmond, ziet Ben Drouen veel vrouwelijk schoon. Tijdens een dansles in 1954 wordt de dan 20-jarige Ben gekoppeld aan de één jaar jongere Nancy Habraken. ,,Ik was direct verliefd, Nancy was heel knap.’’