Buurtbrunch brengt Helmonders samen

VIDEO Stans debuteert met derbyzege voor Helmond Sport: ‘Ik leef voor dit soort wedstrij­den’

15:52 Jeff Stans (29) had pas 45 wedstrijdminuten in de benen, maar begon desondanks in de basis bij Helmond Sport in de gewonnen derby met FC Eindhoven (1-0). ,,Ik ben nog niet honderd procent wedstrijdfit, maar zulke wedstrijden wil je altijd spelen. Ik leef ook voor dit soort wedstrijden.”