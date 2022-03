Cabaretier Micha Wertheim irriteert, en dat is juist de bedoeling

RecensieHELMOND - Irritant als je in de trein zit: iemand die zit te bellen en dat dan ook nog zonder gêne op de speaker zetten. Bloedstollend. Minstens zo erg is iemand die vrolijk een half uur zit te bellen, maar dan niet op de speaker: dan ga je onwillekeurig de antwoorden invullen die je niet hoort. Tergend.

En Micha Wertheim schotelt je dat dan voor in het theater, in zijn niuewe voorstelling Voor heel even; je hebt een avond vrij genomen, de parkeermeter loopt en je wilt lachen, maar wat je krijgt is een repeterende invuloefening. Horten en stoten. Schuiven op je stoel en kijken op je horloge.

Micha heeft last van de corona, dat wil zeggen Micha zoekt naar vorm en inhoud. De pandemie zet alles op losse schroeven, want als Micha achterom kijkt, dan heeft hij vijftien jaar zijn publiek vertelt hoe de vork in de steel zit, maar ja, wat is er achteraf gezien nu helemaal veranderd.

Zoektocht

Vorm en inhoud zijn zoek en al doende op het podium zijn wij getuigen van zijn zoektocht naar die vorm en inhoud; realtime zeg maar. Zaken worden geschrapt, ideeën van commentaar voorzien, personages bedacht. En ondertussen bevinden wij ons in de wachtkamer voor de nieuwe voorstelling.

Wertheim irriteert, en dat is juist de bedoeling. We weten niet waar we ons bevinden, waar het pad dat we noodgedwongen bewandelen naar toe leidt, waar het volgende idee van de man op het podium op uit zal draaien. We zitten weerloos in de zaal en laten het ons gebeuren. Buitengewoon irritant.

Wie: Micha Wertheim, ‘Voor Heel Even’, cabaret

Gezien: Theater Speelhuis, Helmond, dinsdag 29 maart

Nog te zien: 11 juni, Parktheater Eindhoven