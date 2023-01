Cacaofabriek moet op zoek naar nieuwe uitbaters voor de horeca: ‘De stress werd ons te veel’

Wolf doodde afgelopen maand vijf schapen in Lierop en Maarheeze, maar november was ‘dodelijker’

MAARHEZE/LIEROP - Wolven doodden in december vijf schapen van Brabantse veehouders. Dat blijkt uit cijfers die het wolvenmeldpunt Bij12 maandag naar buiten heeft gebracht. De roofdieren sloegen twee keer toe in Maarheeze en één keer in Lierop.

