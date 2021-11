Cacaofabriek na coronamaatregelen: Laatste film om acht uur voor veilige entree met nog een drankje

HELMOND - De Cacaofabriek in Helmond start geen films meer na acht uur 's avond. Zo komen bezoekers binnen op het moment dat de brasserie nog open is. Dat voelt veiliger en mensen kunnen nog een drankje meenemen, zegt directeur Jochem Otten.

De opluchting was groot bij theaters en bioscopen: ondanks eerdere berichten mogen ze onder de verscherpte corona-maatregelen open blijven. Een drankje schenken na acht uur is er echter niet meer bij, daarvoor moeten ze de horeca-beperkingen volgen. Voor de Cacaofabriek in Helmond is dat reden om de late film te verschuiven.

Quote De laatste film begint om 20.00 uur, anders komen mensen in een soort niemands­land binnen omdat de horeca dicht is. Jochem Otten, Directeur Cacaofabriek/Speelhuis

Er wordt nogal wat van het improvisatievermogen gevraagd, stelt Jochem Otten, directeur van zowel de Cacaofabriek als theater Speelhuis in Helmond. ,,Bij de vorige lockdown kregen we nog een week tijd om te kijken hoe we er mee om konden gaan. Nu was het nog geen 24 uur.”

Zondagschema

Voor de filmprogramma in de Cacaofabriek is al besloten om het zondagschema aan te houden. ,,Op zondag willen de meeste mensen niet te laat naar huis. Daarom beginnen we dan niet later dan 20.00 uur. Dat doen we nu op de andere dagen ook. Anders komen mensen in een soort niemandsland binnen omdat de horeca dicht is. Dit geeft mensen een veiliger gevoel, daar vragen ze om.”

En zo kunnen filmbezoekers vooraf wat te drinken halen om mee de zaal in te nemen, benadrukt Otten. Er draaien dus niet minder films, alleen is het schema anders. ,,Bovendien verkopen we maar 75 procent van de plaatsen, zodat er tussen mensen in stoelen leeg kunnen blijven.”

Stoelen in de popzaal

Voor de popzaal in de Cacaofabriek geldt dat er alleen concerten mogen worden gehouden met zittend publiek. Bij de Effenaar in Eindhoven leidt dat tot het gedwongen afzeggen van 22 shows. Otten kan nog niet zeggen hoeveel optredens in De Cacaofabriek verplaatst moeten worden. ,,Een paar zaten goed vol. Staand kunnen er 300 tot 400 mensen in de zaal. Met stoelen in principe 160, maar we zetten er 120 neer. Om mensen het gevoel van ruimte te geven.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm De band Voltage trad vorig jaar september op in de popzaal met zittend publiek. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Ook hier geldt dat er geen drankverkoop is. ,,Bezoekers mogen wel hun eigen drankje meebrengen.” Een uitverkocht optreden splitsen is geen optie. ,,Dan moet een band drie in plaats van één keer spelen.

Geen pauze in Speelhuis

Bij de voorstellingen in Theater Speelhuis blijft de vaste aanvangstijd van 20.15 uur gelden. ,,Tot 20.00 uur kunnen mensen dan nog wat drinken. We hebben geen pauze en nazit.”

Drinken mee naar binnen nemen - wat bij een eerdere beperking mocht - is nu niet toegestaan. Otten: ,,Toen hadden we tafels geplaatst. Dat is weer overwogen, maar je weet niet voor hoelang.”

Daar komt op 3 december meer duidelijkheid over.