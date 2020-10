Café Franske in Helmond hangt coronadwangsom boven het hoofd

In een spoedeisende procedure boog de bestuursrechter in Den Bosch zich dinsdag over het verzoek de dreigende dwangsom van tienduizend euro voor eigenaar Serge van de Brug van café Franske van tafel te halen. De Veiligheidsregio hing hem dat zwaard boven het hoofd nadat de politie in augustus had geconstateerd dat bezoekers van zijn café niet op anderhalve meter van elkaar bleven zitten.