Cafés in Helmond hebben het moeilijk maar blijven open

Ondernemer Björn van de Brug is het twaalf dagen na de heropening van De Bank, Franske, de Kapper en Más in Helmond duidelijk dat de coronamaatregelen niet te handhaven zijn. Personeel moet politieagent spelen, gasten worden boos als ze geen tafel krijgen en er is de constante dreiging van een boete. ,,Als een ondernemer alles doet om aan alle regels te voldoen, moet-ie niet gestraft worden omdat bezoekers zich er niet aan houden. Wij zijn blij dat weer kunnen ondernemen. We wijzen op de maatregelen, maar het gaat te ver als we onze gasten moeten opvoeden”, zegt Van de Brug. Je ziet volgens hem overal dat mensen minder afstand houden. Het frustreert hem dat juist de horeca onder een vergrootglas ligt.



Voor de horecaondernemers is het niet te doen om extra mensen in te huren die moeten toezien op de regels. Met goed weer en een redelijk terras is er nog wat te verdienen, maar anders is het commercieel gezien voor velen niet eens interessant om open te zijn. Dat weet ook Geert Blenckers, eigenaar van twaalf horecazaken in vier Brabantse steden - Helmond, Eindhoven, Den Bosch en Breda. ,,Mensen zien geen reden om met al dat gedoe de horeca te bezoeken. De gezelligheid en gastvrijheid zijn weg”, zegt hij.