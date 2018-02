Campagne voor verkiezingen in Helmond is begonnen

Politie zoekt daders van ernstige beroving op vrouw bij Lidl in Helmond

16:05 HELMOND - Op de parkeerplaats bij supermarkt Lidl aan de Taftstraat in Helmond is begin december een jonge vrouw mishandeld en beroofd. Ze hield daar, door toedoen van drie mannen, enkele kneuzingen en blauwe plekken aan over. Dat meldt de Helmondse politie, die op zoek is naar getuigen, woensdag op Facebook.