Canpack Helmond groeit fors; 120 banen erbij

Zangeres Esther Hart zorgt voor nostalgi­sche kerst in Helmonds theater Speelhuis

12:03 Vijftien jaar geleden nam ze deel aan het Eurovisie Songfestival. Inmiddels geeft zangeres Esther Hart (48) uit Rotterdam ook les, is ze coach van Marco Borsato en toert ze door het land met een nostalgische kerstshow, dinsdag 18 december te zien in theater Speelhuis in Helmond.