Capriolen Charlie Chaplin feestelijk op muziek gezet

Zo kon je gisteren in The Unknown Chaplin genieten van zes korte films en briljante, wervelende stukken, waar vier componisten voor getekend hadden.

Wie: Nederlands Blazers Ensemble

Waar: Theater Speelhuis, Helmond

Wanneer: donderdag 5 maart

Het eerste waar je aandacht naar uitging, was de perfectie waarmee Chaplin zijn bewegingen uitvoer­de. Of het nu een schop onder het achterwerk van een rivaal in de liefde was, een uitgebreide valpartij, of een gevecht op rolschaatsen, zijn timing en beheersing blijven een lust voor het oog. Zijn bewegingen zijn vaak gracieus, alsof het gaat om een choreografie voor een solodanser. Als personage is hij tegelijkertijd naïef en doortrapt.

Traag en onsamenhangend

Niet alle films in het programma waren overigens even sterk. A Night in the Show was naar Chaplins maatstaven traag en onsamenhangend. Reza Namavar had wel een paar leuke muzikale gimmicks bedacht, zoals het rikketikken op metalen voorwerpen elke keer wanneer Chaplin zich langs zittend publiek wrong.

Aardig was hoe de handeling soms ondersteund werd door geluiden die precies in de muziek pasten. Flinke klappen op knarren, hoog oplopen­de ruzies en wankele dronke­mans­passen in The Rounders, alles kreeg feestelijke bijklanken. Dat is de blazers letterlijk op het lijf geschreven.

De twee stukken van Julian Schneemann onderscheidden zich van de andere, doordat hij voor zijn muziek leek te putten uit metal. Zware klanken, diep ronkende bassen (onder meer van een contrafagot), zorgden voor een ondergrond, waarop de rest van het ensemble mocht schitteren.

Uitstekend gekozen