Carnaval vieren, hoe dan? Helmondse Rampetampers kiezen geen nieuwe prins in ‘raar jaar’

Gaan we nog carnaval vieren en hoe dan? Het wordt een raar jaar met weinig activiteiten verwachten de Rampetampers. Dat wil de Helmondse carnavalsvereniging een nieuwe prins niet aandoen. ,,Als er al iemand ‘ja’ zegt in deze onzekere tijd”, aldus Ton Coolen, de ‘herbenoemde’ prins Ton I. ,,De prinsbekendmaking zou op 6 november zijn. Dat feest kan in ieder geval niet doorgaan”, aldus secretaris Frank Smits.

De Rampetampers zijn altijd de eerste in Helmond die hun nieuwe prins bekendmaken. Nu is de vereniging de eerste die bekendmaakt dat ze geen nieuwe prins kiest. ,,Je kunt het somber noemen, maar wij vinden het realistisch”, zeggen Smits en Coolen.

Voor een vereniging is carnaval meer dan een paar dagen feesten, leggen ze uit. De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zouden al in volle moeten gang moeten zijn. Maar het coronavirus beperkt de mogelijkheden. Zalen zijn gesloten, evenementen tot 1 september verboden, vergaderen moet op afstand, dansgroepen kunnen niet trainen… ,,En wat er straks wel kan, is nog de vraag”, zegt Smits. ,,Carnaval wordt in ieder geval heel anders.”

Mochten er nog evenementen komen, dan gaat Coolen weer voorop bij de Rampetampers. Oud-prinsen van de vereniging wisselen hem zo nodig af of staan hem bij. Als het carnavalsfeest in 2021 doorgaat of er een optocht is, dan zijn de Rampetampers gewoon van de partij. ,,Laten we hopen dat we iets kunnen vieren”, zegt Coolen.