Carnavalsklucht vur en dur Helmonders

Veel Helmonders, vooral van de oudere generatie, kijken er ieder jaar weer naar uit, de carnavalsklucht van Toneelgroep Genesius. Deze theatertraditie weet al ruim veertig jaar volle zalen te trekken. Spelers Ben (72) en Marijke (70) de Bode, geboren en getogen in Helmond, hebben aan een groot deel hiervan meegedaan. Ze leerden elkaar 53 jaar geleden kennen bij het toneel en zijn sindsdien een paar. Marijke verhaalt: ,,We begonnen met een cabaret- en kletsavond en na een jaar of tien werd dat de carnavalsklucht. Dat was toen iets nieuws, dus we moesten afwachten of het zou aanslaan. Het bleek een succes. Ik denk dat het komt omdat veel ouderen met carnaval wel een avondje uit willen, maar niet willen hossen.”