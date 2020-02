‘Cartoonist moet lak hebben aan Chinese kritiek’

De Chinese ambassadeur Xu Hong die Nederlandse hoofdredacteuren oproept om geen spotprenten over het coronavirus te publiceren. Mat Rijnders, sinds jaar en dag cartoonist van het Eindhovens Dagblad, reageert met grote verbazing over de bemoeizucht die Hong deze week in de Volkskrant liet optekenen. ,,En dan ook nog de Nederlandse overheid vragen om in te grijpen als kranten de prenten toch publiceren. Het bevestigt wat mij betreft alleen maar het beeld dat spotprenten over China vaak oproepen. De overheid heeft de controle over alles en iedereen en met mensenrechten nemen ze het niet zo nauw. Het zou de Nederlandse overheid sieren als ze duidelijk stelling neemt hiertegen. Ik verwacht overigens van niet.”