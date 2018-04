Catamaran door de lucht en over land naar het water in Aarle-Rixtel

VideoHELMOND / AARLE-RIXTEL - Drie dagen geleden zag Jolanda van der Veen het ineens niet meer zitten. ,,We halen het niet, zei ik tegen Paul." Ze doelde het op tijdig af zijn van hun zelfgemaakte catamaran. ,,De motoren deden het toen nog niet." Vrijdagmiddag vaarde het Helmondse echtpaar de passantenhaven van Aarle-Rixtel binnen. Een brede grijns op het gezicht: missie geslaagd. Daar ging een spectaculaire operatie aan vooraf. Met het deels afbreken van een schuur, vervoer door de lucht en een met militaire precisie uitgevoerde tocht over Laarbeeks grondgebied richting Zuid-Willemsvaart.

In ruim vijf jaar tijd bouwden Paul de Preter en Jolanda van der Veen een zeewaardige catamaran. In een gehuurde loods op Scheepstal, ten noorden van Dierdonk. Een voertuig van 7,7 ton, lengte 15,50 meter, breedte 7,90 meter.

Jolanda heeft het nagerekend: er zitten 10.000 werkuren in. Door vier handen: het stel uit Brouwhuis deed alles zelf. Paul, die zeewater in zijn aderen heeft, bouwde al eerder een kleiner exemplaar. Jolanda, die verliefd werd op Paul tijdens een vaarvakantie, ging in diens passie mee.

En ze hadden het nagemeten: de catamaran zou net over de weg vervoerd kunnen worden. Met bij sommige passages een marge van centimeters. De gemeente Laarbeek verstrekte een vergunning om via de Bakelseweg naar het water te gaan. Onder voorwaarde dat twee verkeersregelaars werden ingeschakeld. Het bedrijf M.J. Van Riel zorgde voor het transport.

6.00 uur: Het werk gaat beginnen. De loader gaat onder de catamaran.

7.45 uur: De wagen staat er onder. Paul is op het dek nog wat aan het schuren. Het gevaarte moet een halve draai maken om uit de loods te komen. Mannen met walkie-talkies staan aan weerszijden instructies te geven aan hun collega die aan de knoppen zit: een regelpaneel op zijn buik waarmee hij het gevaarte, met afzonderlijk bewegende wielen, alle kanten op kan sturen. ,,Het gaat nét" ,roept Paul.

8.25 uur: De catamaran is uit de loods. Onbeschadigd. Tijd voor koffie. Jolanda: ,,We hebben vanochtend de naam er nog opgeplakt: Universe."

8.50 uur: Nu wordt de hijskraan ingezet: de boot moet over de loods worden getild en gaat in de riemen. ,,Ik ben er niet zo kapot van dat hij zo hoog de lucht ingaat. Dat is niet mijn ding", aldus zeevaarder Paul.

10.15 uur: De Universe heeft de tocht door de ruimte goed doorstaan en staat weer op de wagen. Touwen worden losgemaakt en weer is er koffie.

Er zijn heel wat belangstellenden: familie, vrienden, buren. Ook de kinderen van beiden wilden er bij zijn. Zoals Jolanda's dochter Elize van Hattem (25): ,,Voor hen was het echt een droom. Fijn dat ie nu uitkomt. Als ze in het Caribisch gebied liggen, ga ik er lekker naar toe. Ik ben trouwens zelf nogal snel zeeziek."

Marie-Jose de Preter is de zus van Paul. De liefde voor varen zat er bij hem al vroeg in, weet zij te vertellen. ,,Toen Paul tien jaar was ging hij met gespaard geld naar de Hiswa (watersportbeurs) in Amsterdam. Om een Sunflower-bootje te kopen."

10.45 uur: Vertrek bij de loods. Het lijkt wel een processie, met al die mensen er achter. Na de eerste bocht komt het eerste obstakel: een boompje. Paul staat bovenop de catamaran en houdt een tak opzij.

11.15 uur: Een lastige bocht, met links een lantaarnpaal en rechts een boom. Op de grasrand rijplaten tegen het wegzakken. De wagen wordt een keer of zes ingestoken.

12.00 uur: Op de Bakelseweg gaat het relatief makkelijk. Verkeer wordt over het fietspad geleid. Er zit een andere man achter de knoppen. ,,Je moet die met tien vingers bedienen. Op een geven moment krijg je wat kramp", legt projectleider Niels van Hulten uit. Het is een bijzondere klus, stelt hij: ,,Alles zit in de voorbereiding. Als die goed is, kom je geen verrassingen tegen." Later op de dag gaan ze nog een trafo laden van 120 ton. En volgende week wacht een boot van 300 ton. Vergeleken daarmee is zo'n catamaran een lichtgewicht.

12.30 uur: Het water wordt bereikt. Aan het kanaal staat weer een hijskraan.

13.15 uur: De catamaran landt in in het water. Paul en Jolanda gaan met een rubberbootje aan boord. Vanaf de kant klinkt applaus. De twee zetten koers naar de haven van Aarle-Rixtel. Daar verblijven ze nog een week voor laatste werkzaamheden. Vervolgens varen ze naar Stellendam, waar de mast en zeilen op de boot komen. Eind mei gaan ze naar de Algarve.

Paul is opgelucht: ,,Er is niks misgegaan. Dit transport was het spannendst."

