CDA’er Van Wetten uit gemeenteraad Helmond

Geen kiezersbedrog

Het plan om naar Zuid-Limburg te verkassen bestond al langer, aldus Van Wetten, die sinds twee jaar in Midden-Limburg werkt. Hij vergaarde bij de verkiezingen van ruim een jaar geleden 672 stemmen en was daarmee ook getalsmatig CDA’s nummer twee, achter lijsttrekker Jan Roefs. Van Wetten erkent dat dingen wellicht anders waren gelopen als hij nu wethouder was geweest. Maar van kiezersbedrog is geen sprake, stelt hij. „Ik heb nog van niemand een boos telefoontje gehad. Het CDA heeft genoeg goede mensen in huis.”