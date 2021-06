CDA Helmond begrijpt niets van vervanging wethouder Maas: ‘Dit is onnodig en veel te duur’

Oproep De Peel: investeer in onze cultuur, nieuw provincie­be­stuur

22 juni DEURNE - Investeer in de cultuur in De Peel. Dat zorgt voor een regio waar het fijn wonen is en waar toeristen graag komen. Dat is de oproep van de cultuurwethouders aan de mensen die nu een nieuw provinciebestuur smeden.