CDA Helmond lijkt terug op koers na onrust binnen partij, toch stapt een jong lid uit de partij

Het was nogal onrustig binnen het CDA in Helmond. Er was gedoe over de te varen koers richting de lokale verkiezingen in 2022. En ook over de zichtbaarheid van de fractie in de gemeenteraad werd gemopperd, voornamelijk door Helmondse partijcoryfeeën. Het leidde uiteindelijk tot een bestuurswissel. Voorzitter Albert van Dam maakte plaats, net als nog drie bestuursleden. Inmiddels is duidelijk geworden dat Jan Drouen de nieuwe preses is.