CDA Helmond: ‘Zware domper’

HELMOND - Het CDA valt zeer waarschijnlijk buiten de coalitie in Helmond, voor het eerst in decennia. Fractievoorzitter Jan Roefs spreekt van ‘een zware domper’ nu GroenLinks, SP, VVD, D66 en Lokaal Sterk elkaar lijken te gaan vinden. „Wij zagen een goede basis om door te gaan met GroenLinks, SP en VVD.”

De diepe teleurstelling bij het CDA heeft een aantal redenen, aldus Roefs. „Allereerst de verkiezingsuitslag: we hadden maar 24 stemmen minder dan GroenLinks, dat de grootste werd. Verder omdat we de afgelopen vier jaar constructief hebben samengewerkt. En ook omdat de verkennende gesprekken met GroenLinks goed verliepen. Uiteraard waren er wat discussiepunten, de toekomst van het BZOB-bos bijvoorbeeld. Maar we hebben de voorbije jaren wel vaker discussies gehad en we zijn er altijd samen uitgekomen.”

GroenLinks denkt met D66 en Lokaal Sterk een progressievere koers te kunnen varen dan met het CDA. „Nou, Lokaal Sterk is volgens mij ook niet echt een progressieve partij”, reageert Roefs. „GroenLinks wil extra inzetten op duurzaamheid, maar ook wij hebben in ons verkiezingsprogramma staan dat we als stad in 2035 klimaatneutraal willen zijn. En op sociaal gebied zitten we eveneens redelijk op één lijn met GroenLinks.”

Of het CDA dan wellicht is afgerekend op de machtsstrijd binnen de eigen gelederen, die de afgelopen raadsperiode doorwerkte tot in het college van B en W? Roefs: „Dat is aan anderen om te beoordelen. Politiek is niet altijd leuk. Ik denk dat de stad weinig schade heeft ondervonden van wat er binnen onze partij heeft gespeeld.”

Lokaal Sterk

Fractieleider Harrie van Dijk van Lokaal Sterk voelt zich ‘trots’ dat zijn partij is gevraagd voor de coalitiebesprekingen. „En tegelijkertijd nederig en bescheiden. We hebben zetels verloren, maar zijn nog wel de vijfde partij van Helmond en de grootste lokale partij. Dat we gevraagd zijn, zie ik als een beloning voor ons constructieve werk de afgelopen vier jaar én ons programma.”