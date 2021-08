Celstraf dreigt voor paardendief; advocaat zelf vindt zaak ‘stinken’ maar ziet geen hard bewijs

Bovenaan op statistie­ken­lijst­jes, onderaan op de ranglijst: Helmond Sport aast op succes tegen MVV

19 augustus De hoogste passzuiverheid, de meeste verwachte doelpunten en toch een gedeelde laatste plek: dat is het verhaal van Helmond Sport in dit nog prille seizoen. Trainer Wil Boessen vertrouwt erop dat zijn ploeg vrijdag tegen MVV wél punten gaat pakken. ,,Dat kan niet uitblijven als we zo spelen.”