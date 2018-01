Celstraf voor ontuchtige opa uit Helmond

Titelverdediger Dirk Kouwenberg niet naar finale KeieKlets­toer­nooi

21 januari HELMOND - It ain’t over till the fat lady sings. Dat gezegde was ook van toepassing op de laatste voorronde van het KeieKletstoernooi. De allerlaatste kletser van de avond, Peter van der Maas uit Hilvarenbeek, wist dusdanig veel indruk te maken, dat hij komende zaterdag opnieuw de A58 richting Helmond op mag.