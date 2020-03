‘Celstraf voor seks met minderjarige in Helmond niet passend’

DEN BOSCH - De advocaat van een Helmonder vindt dat hij niet de cel in moet omdat hij seks had met een vijftienjarig meisje, want het was met wederzijds goedvinden geweest. De officier van justitie eist twaalf maanden, waarvan vier voorwaardelijk.

Ik had het niet moeten doen, maar zij begon en bij mij nam de lust het over. Zo - samengevat - verdedigde een 24-jarige Helmonder zich woensdag bij de rechtbank in Den Bosch. Hij stond terecht omdat hij in 2018 seks had met een destijds vijftienjarige vriendin.

Hartjes

De twee kenden elkaar al een tijdje, spraken met elkaar over persoonlijke problemen en wisselden digitaal gesprekken uit waarbij ze over en weer hartjes naar elkaar verstuurden. ,,U was daarbij bezig met seks", hield een van de rechters de verdachte voor. ,,U moet in staat zijn uw lust te beheersen, mannen moeten zich weten te gedragen”, voegde hij eraan toe.

Op bed bij de man thuis was het tot gemeenschap gekomen, maar de lezingen daarover stonden lijnrecht tegenover elkaar. Volgens de Helmonder wilde het meisje meer en nam ze initiatief. Het meisje zei van niet. Van verkrachting was geen sprake geweest, maar ze had het niet fijn gevonden. De moeder van het meisje deed aangifte. Het meisje zelf is sinds het gebeuren angstig, schaamt zich heel erg en heeft therapie nodig.

Officier van justitie Stijn Revis nam het de Helmonder ‘heel erg kwalijk dat hij het afdoet met de lust die het overnam. De man had in één van de instagram-berichten aan het meisje zelf gezegd dat hij strafbaar was. ,,Hij wist donders goed waar hij mee bezig was en er was sprake van een ongelijkwaardige relatie", stelde de officier. Twaalf maanden cel waarvan vier voorwaardelijk, was zijn strafeis.

