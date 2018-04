Chagrijn over stilte in Helmondse politiek: 'We horen helemaal níets'

HELMOND - GroenLinks, SP, VVD, Lokaal Sterk en D66 onderhandelen in Helmond over een nieuwe coalitie. En ze laten daarover niks los. Oppositiepartijen balen.

Er wordt bij ontmoetingen vriendelijk geglimlacht, maar daar blijft het bij. De vijf politieke partijen die in Helmond onderhandelen over een nieuwe coalitie (GroenLinks, SP, VVD, Lokaal Sterk, D66) laten daarover werkelijk niets los, constateren de andere partijen. De meeste balen ervan.

„Elke keer als mijn telefoon gaat, denk ik dat het Paul Smeulders is (wethouder van de grootste partij GroenLinks, red.) en elke keer kom ik bedrogen uit”, zegt Frans Mol van 50Plus (drie zetels). Vier jaar geleden hoorde je tussendoor wel eens wat, werd er nog wel eens positief gelekt. Nu horen we helemaal níets. Het zou goed zijn als er snel duidelijkheid komt. We moeten vooruit.”

Ook Helder Helmond (drie zetels) is ontevreden. „Dit is niet goed voor de stad”, aldus fractieleider Michael Rieter. „Ik word er door mensen op aangesproken. Het lijkt erop dat het voor deze combinatie lastig is om op één lijn te komen. Wij balen als een stekker. We willen vooruit en we kunnen nu niks.”

Herhaling

Dat de beoogde coalitiepartners hun tijd nemen, voorspelt volgens Rieter ook al weinig goeds. „Ik vrees dat we een herhaling krijgen van de raadsperiode 1998-2002.” Er was destijds voor de oppositiepartijen geen eer te behalen, weet Rieter. „Bij stemmingen was het continu 19-16.”

De PvdA (twee zetels) is het wachten ook al beu. De partij pleit voor een open, brede discussie over de toekomst van Helmond, mét inbreng van burgers en maatschappelijke organisaties.

Het CDA is met vijf zetels de grootste partij die moet toekijken. Maar de christendemocraten zijn mild. Fractievoorzitter Jan Roefs: „Er zitten nieuwe mensen aan tafel. Die moeten worden bijgepraat. En de verkiezingsprogramma’s liggen op een aantal punten best ver uit elkaar. Het is niet onlogisch dat men tijd neemt om te komen tot een voldragen coalitieakkoord.”

Alle vier de partijen erkennen dat ze gelegenheid hebben gehad om voor hen belangrijke punten in te brengen.

Concreter