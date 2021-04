Chahim is een groentje, maar maakt stappen in Europa: ‘Ik blijf mezelf, ik ga niet meedoen aan Sterren dansen op het ijs’

De sprong omhoog, springt in het oog. Mohammed Chahim werkte als onderzoekswetenschapper bij TNO en was ruim dertien jaar raadslid in Helmond. Daar legde hij het stadsbestuur regelmatig het vuur aan de schenen. Graag had hij in Helmond nog eens De Stap gemaakt. Want mensen die Chahim kennen, weten dat het hem nog altijd steekt dat hij nooit wethouder is geworden in de stad waar hij opgroeide. Maar er vloog uiteindelijk een andere deur open.