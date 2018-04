Charlee Browns Place Helmond stopt

HELMOND - Jos en Sandra Bekkers stoppen in september na dertien jaar met hun restaurant Charlee Browns Place in Helmond. ,,Een Helmondse traditie komt ten einde", zegt Jos Bekkers.

,,We hebben het besluit met pijn in ons hart genomen", zegt Bekkers. ,,,Dat we stoppen vind ik echt jammer. We deden het altijd uit liefde voor het eten. Er is niet één reden, maar het is een optelsom van privé, werktijden en huur van het pand. Maar we blijven aan de slag tot het laatste uurtje geslagen heeft."

De laatste maanden komen wel in het teken te staan van het naderend afscheid: ,,We laten alle herkenbare gerechten die we ooit op de kaart hebben gehad nog eens voorbij komen."

Het echtpaar Jos (52) en Sandra (48) Bekkers heeft nog geen vastomlijnde plannen voor de toekomst. ,,Maar we gaan zeker niet rentenieren of met pensioen. Bovendien kan ik niet stilzitten", zegt Jos Bekkers. ,,Ik wil wel iets blijven doen wat aanverwant is aan de horeca. Misschien iets in de de groothandel, want zo ben ik ooit begonnen bij de Sligro."