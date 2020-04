Chefkok Mounir Toub uit Helmond: ‘Heerlijk om in de keuken je hoofd leeg te maken’

Mounir Toub (41) had twijfels of hij zijn nieuwe kookboek Lekker Arabisch in deze coronacrisis wel moest uitbrengen. ,,Maar koken brengt nu juist ook plezier en ontspanning."

Mounir Toub heeft de afgelopen weken maar gebruikt om zijn woning in Helmond een opknapbeurt te geven. Schilderen, behangen en stucen; ja, de bouwmarkt was blij met de chefkok. Zoals zoveel anderen zat Toub opeens zonder werk. ,,Ik doe als ondernemer twee dingen; koken en praten. En alles gebeurt in het bijzijn van meerdere mensen. Workshops, demonstraties, private dining, studio-opnames. Maar ik klaag niet. Opeens zit ik thuis, maar ik ben wel de hele dag samen met mijn kinderen. Ze helpen me nu mee met koken."

Het kookboek Lekker Arabisch staat vol met gerechten, die nog niet zolang geleden onbekend waren voor veel Nederlanders. Hoe kijkt u naar de opmars van de Arabische keuken?

,,Vroeger bracht mijn moeder zelfgemaakt, rond brood naar de buurvrouw. Dat had men toen nog nooit gezien. Maar couscous, harissa, bulgur en dadels zijn nu gemeengoed geworden in de supermarkten. Zoals de Italiaanse keuken ooit ook voet aan de grond heeft gekregen in Nederland. En opeens stonden consumenten ook zelf loempia's te maken en sushi te rollen. Ik verwacht dat er in de toekomst nóg meer Arabische producten in de schappen zullen liggen. Bastilla uit het vriesvak: waarom niet? Voor mij staat de Arabische keuken voor vier dingen: intense smaken, makkelijke bereidingswijzes, zoet-hartige-combinaties en niet te dure ingrediënten. Dat spreekt veel personen natuurlijk aan."

Op 23 april begint de Ramadan weer. Daarin draait het om vasten en bezinning, maar ook om eten en samenzijn. Is die periode nu, vanwege het coronavirus, lastiger voor u en uw familie?

,,Het vasten verbreken doe je met je geliefden, vaak komen dan hele families samen om te eten. En ook het nachtgebed kan nu niet doorgaan in de moskee; daar komen soms honderden mannen bij elkaar. Dus het zal lastig worden voor veel mensen. Ze zijn meer op zichzelf aangewezen. Maar ik wil er positief naar kijken. Ik ben nu meer thuis met mijn gezin. De ramadan zal misschien wel een diepere, spirituele laag hebben dit jaar."

Het kan ontspannend zijn om nieuwe dingen uit te proberen in de keuken, zegt u over uw nieuwe boek. Bent u nu als chef, met zeeën van tijd, ook compleet andere dingen aan het bereiden?

,,Nou, de kinderen bepalen eigenlijk wat we eten. Zolang het gezond is, natuurlijk. Ik wil dat zij later met zoveel mogelijk plezier terugkijken op deze periode. Het is ook voor hun stressvol. We koken samen. En ik leer ze ook wat Arabisch nu. We hebben de laatste tijd zelf pizza gemaakt, couscous, groenten en kip, pannenkoeken, echt van alles. Het is heerlijk om in de keuken je hoofd leeg te maken."

Kunt u mensen die nog niet zoveel ervaring hebben in de keuken een tip geven uit uw nieuwe boek? Met welk gerecht zouden ze moeten beginnen?