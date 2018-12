Chinese Xu kreeg in Helmond ineens een pistool op zich gericht: ‘Money, money, riep hij’

Chinees afhaalcentrum Maan Lee in Helmond-West was vrijdagavond het decor van de zoveelste overval in de regio. Eigenaresse Xu kreeg ineens een pistool op zich gericht. „Hij riep: ‘money, money.’”

‘Money, money’, is het eerste dat ze hoort. Ze staat op dat moment in de pannen op het fornuis te roeren, haar rug naar de balie gekeerd. Pas als ze zich omdraait, ziet ze de overvaller. Hij is blank, klein van stuk en mager. Maar Xu, eigenaresse van afhaalchinees Maan Lee, ziet vooral wat in zijn hand heeft: een vuurwapen. Dat richt hij niet langer meer op het meisje bij de kassa, maar op haar. ‘Money, money’, herhaalt hij nog maar eens.

„Ik ben naar de balie gerend, heb de kassa geopend en hem het geld gegeven”, vertelt Xu de dag na de overval in haar zaak aan de Mierloseweg. “Hij had een tas bij zich waar het geld in moest. Daarna ging hij er vandoor.” Al ging dat niet helemaal goed. Xu doet het even voor: ze trekt eerst hard aan de toegangsdeur, daarna duwt ze die open. „In alle haast vergiste hij zich. Daarna sloeg hij rechtsaf en was hij weg. Toen ik naar buiten ging en keek, zag ik hem al niet meer.”

Drukte op het moment van de overval

De overval vond plaats op vrijdagavond, rond de klok van kwart voor acht. Een opvallend tijdstip, gezien de drukte op de Mierloseweg. In het naast gelegen eethuis Nora was het druk, hetzelfde gold voor de shoarmatent en het cafetaria aan de overkant van de straat. Toch heeft niemand in die horecagelegenheden in eerste instantie iets van de overval meegekregen.

Bij Xu zelf waren rond kwart voor acht geen klanten binnen, alleen personeel. Drie dames om precies te zijn: Xu, de collega aan de balie en haar schoonmoeder die achterin de keuken aan het schoonmaken was. „Misschien stapte die overvaller daarom bij ons binnen.”

Ze heeft geen idee wie hij was, geen vaste klant in ieder geval. Hij was bovendien helemaal in het zwart gekleed, had een capuchon over zijn hoofd en een sjaal die zijn mond en neus bedekte. „Misschien was hij buitenlands, omdat hij Engels sprak”, vermoedt ze. Haar buurvrouw van Eethuis Nora, die net komt binnengewandeld, oppert: „Of hij wist niet zeker of jullie goed Nederlands spraken.”

Camerabeelden van overvaller