ChristenUnie doet met Lodewijk den Breejen als lijsttrekker gooi naar raadszetel in Helmond

Tientallen ouderen wegge­stuurd voor booster­prik in Helmond: ‘Mensen in rolstoel en met rollator moesten weer omkeren’

HELMOND/EINDHOVEN - Tientallen mensen die voor een boosterprik kwamen zijn woensdag weggestuurd bij de priklocatie van de GGD aan de Haverdijk in Helmond. Zonder het vooraf aan hen duidelijk te communiceren, is prikken vanaf nu zonder afspraak écht niet meer mogelijk. ,,Ik zag ze mensen in rolstoelen en met rollators weigeren aan de deur, terwijl de locatie bijna leeg was”, vertelt een verbijsterde Cor van de Griendt (72).

16 december