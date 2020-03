Cissie Honings (73) valt in C&A Helmond en heeft er maanden later nóg last van

Ze heeft een vervelende tijd achter de rug, die nog altijd voortduurt. Het begon allemaal op 18 januari. Cissie Honings-Berkers (73) ging zoals altijd op zaterdag naar ‘de stad’. Even winkelen, even over de weekmarkt scharrelen. Toen ze door de C&A liep, struikelde ze plots over een kledingrek dat scheef in het gangpad stond. „Bats, daar lag ik. Ik had het rek niet gezien, want er liepen mensen voor me.” Een mevrouw die ook aan het winkelen was, hielp haar gauw overeind. „Ik was terecht gekomen op mijn linkerpols, maar ik dacht het gaat wel. ‘s Middags thuis deed ie toch best zeer.”