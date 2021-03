We willen graag nieuwbouw­hui­zen, maar niet in onze achtertuin

24 maart Een loods van zeven meter hoog die ineens je uitzicht belemmert, een nieuw appartementencomplex dat op het veldje achter je huis verrijst. Het lijkt soms wel of elk klein stukje grond tegenwoordig wordt volgebouwd. En het einde is in deze regio nog lang niet in zicht: er worden de komende jaren duizenden huizen en bedrijven bijgebouwd.