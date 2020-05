Clubliefde op laag pitje: ‘Ik mis iedereen verschrikkelijk’

The Shake Keet: Run op aardbeien­milk­sha­kes van eigen bodem tussen Aarle en Helmond

9 mei HELMOND - Het is een komen en gaan van jong volk op zaterdagmiddag bij The Shake Keet. En dus staan de nodige fietsen in de berm voor de aardbeienkraam van Restaurant Schevelingen. Luuk Verbakel (14) heeft in tegenstelling tot zijn jongere broertje Daan (13) zijn tweewieler echter thuis in Stiphout gelaten. Hij kwam hardlopend zijn zoete traktatie halen. ,,Ach, die calorietjes loop ik er zo op de terugweg weer af’', grapt hij terwijl hij aan zijn milkshake lurkt.