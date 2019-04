Coalitie waterschap Aa en Maas rond

Hack Elkerliek in Helmond: ‘E-mail volstrekt ongeschikt voor versturen patiënten­ge­ge­vens’

11 april HELMOND - De hackers die eind vorig jaar binnen wisten te dringen in de e-mailservers van het Elkerliek, hebben volgens het ziekenhuis in Helmond geen toegang gehad tot patiëntendossiers. Toch vindt de Stichting Privacy First het incident exemplarisch voor een ‘fundamenteel probleem' in de zorgsector.