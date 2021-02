Cocaïnecoup na val van Helmondse drugskoning voorkomen; bijna was een kind ontvoerd

DEN BOSCH - Verbazend is het niet. Toen eind 2018 een grote Helmondse cocaïnebende was opgerold, stonden twee mannen klaar om het opengevallen gat in de markt op te vullen. Volgens het Openbaar Ministerie smokkelden ze ook drugs naar Duitsland. Toen daarbij opeens werd gesproken over voeten afhakken en een kind ontvoeren, greep de politie in.