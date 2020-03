Commandant KMA na aanhoudingen cadetten uit Helmond en Haarlem: ‘Hier word ik niet blij van’

De nieuwe jeugdburge­mees­ter (19) ziet de politiek als een boksring, waar het volop mag clashen

9:15 HELMOND - Noël Silalahi (19) is vanaf donderdag een jaar lang jeugdburgemeester van Helmond. De aanstaande student bestuurskunde wil dat jongeren wat doen voor de samenleving. „Dat hoeft niet meteen in de politiek. Al doe je maar iets in je eigen straat.”