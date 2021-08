Concert vanuit de Lambertuskerk in Helmond met klokken én accordeon

Overname Neways vrijwel rond: Infestos heeft aandelenbe­lang VDL niet meer nodig

26 augustus SON - De overname van elektronicaconcern Neways door Infestos is bijna in kannen in kruiken. De Twentse investeerder wil de overname al doorzetten als het een nipte meerderheid van de aandelen kan verwerven, zo bleek woensdag uit het halfjaarbericht van het Sonse bedrijf.