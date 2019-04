Conferentie in Helmond: Taal is belangrijk gereedschap op de werkvloer

Een op de zes Helmonders tussen 16 en 65 jaar vindt het lastig om dit verhaal te lezen. Dat zijn zo'n 9500 mensen, met een taalniveau dat vergelijkbaar is met kinderen die van de basisschool komen. Of nog lager. Op de werkvloer kan dit tot problemen leiden. Deze laaggeletterden begrijpen werkinstructies en veiligheidseisen onvoldoende, loggen nooit in op een personeelsdossier, missen belangrijke informatie. Steeds meer bedrijven gaan met hen aan de slag. Wat er allemaal mogelijk is, daarover ging de conferentie in Helmond.