Containers aangestoken op verschillende plekken in Helmondse wijk

Om hoeveel containers het precies gaat, is onduidelijk. In ieder geval in de straten Rijpelplein, Peelhof, Gooisehof en Baroniehof werden er in ieder geval kliko’s aangestoken. ,,We hopen dat mensen iets hebben gezien of camerabeelden kunnen delen met ons”, zegt Alex van Deursen, de hoofdbeheerder van het whatsapp-netwerk in de Rijpelberg. ,,Het is jammer dat dit gebeurt. Eigenlijk ging het net zo goed weer in de wijk.”