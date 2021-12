Corona achter de schermen: ‘We missen de gezelligheid en de energie van het werk’

Corona achter de schermenEINDHOVEN - De culturele wereld wordt zwaar geraakt door corona. Hoe gaat het met de mensen achter de schermen? In #6: Daniëlle Koster (47) en Maudy Koster (51), beiden barhoofd en gastvrouw in theater Het Speelhuis in Helmond.

Hoe is jullie gemoedstoestand?

„Wij verzorgen het contact met de bezoekers, serveren drankjes uit, zorgen voor gastvrijheid en sfeer. We hebben ons steeds moeten aanpassen aan de veranderingen. Na acht uur de bar sluiten, afstand houden, mondkapje op. Na afloop van een voorstelling moesten mensen meteen naar huis. Er, er was geen mogelijkheid om na te praten over wat ze gezien hadden. Toen er maximaal dertig mensen in de zaal mochten, merkte je dat iedereen meer bedrukt was. En nu is alles helemaal dicht. We krijgen er energie van als mensen achteraf zeggen dat ze zo’n leuke avond gehad hebben. Daar hebben wij dan aan kunnen bijdragen. Dat missen we. Het is niet fijn.”

Hoe houden jullie de moed erin?

„We leven nu eenmaal in een wereld vol beperkingen. Je kunt blijven stilstaan bij alles wat niet kan, maar je kunt ook denken aan wat er nog wel mogelijk is. Wandelen, en winkelen toen dat nog kon. Je moet het zelf leuk maken. Soms gaan we naar Het Speelhuis om te werken. Daar krijgen we dan meteen weer energie van. Onze dagen zitten toch wel vol, maar alles gaat iets langzamer dan normaal.”

Wat zou anders moeten?

„We hebben daar wel een mening over, maar we zijn geen experts. We zijn blij dat wij de beslissingen niet hoeven te nemen. Wat ze ook beslissen, het is nooit voor iedereen goed. Wat goed is voor de ene, ziet een ander helemaal niet zitten. We gaan ervan uit dat ze het met de beste intenties doen. Je kunt moeilijk van de zijlijn roepen wat er allemaal anders zou moeten terwijl je niet alle informatie hebt. Je krijgt er alleen maar onenigheid door.”

Moeten jullie er ander werk naast doen?

„Nee, dat hoeft gelukkig niet. We zijn allebei in vaste dienst.”

Waar kijken jullie het meest naar uit?

„Dat de wereld weer gezond is, en wij ons werk weer gewoon kunnen doen. We dachten in het begin dat het niet meer dan een paar weken zou duren, maar het duurt nu alweer een paar jaar. We willen weer vooruit kunnen. Wat we het meest missen is het werken en de lol die je er omheen hebt, mensen gastvrij ontvangen. We willen terug naar volle zalen. Er hangen schermen boven de bar. Die moeten kunnen verdwijnen. We willen weer tussen de mensen door kunnen lopen zonder beperkingen. Ook in de nazit, wanneer ze uit de voorstelling gekomen zijn. Dan is de gezelligheid terug. Al zal het wel wennen worden.”