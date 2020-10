Corona-dwangsom blijft café Franske in Helmond boven het hoofd hangen

HELMOND - Er is niks mis met de 10.000 euro coronaboete die Café Franske in Helmond boven het hoofd hangt, zo oordeelt de voorzieningenrechter in Den Bosch.

De Veiligheidsregio legde de dwangsom op nadat in augustus in het café overtredingen van de coronaregels waren vastgesteld. Een nieuwe overtreding gaat het café tienduizend euro kosten. De eigenaar vocht de dreigende boete aan bij de rechter, maar die ziet geen redenen om hem van tafel te halen.

Zwaard boven hoofd

In een spoedeisende procedure boog de bestuursrechter in Den Bosch zich twee weken geleden over het verzoek de dreigende dwangsom van tienduizend euro voor eigenaar Bjorn van de Brug van café Franske van tafel te halen. De Veiligheidsregio hing hem dat zwaard boven het hoofd nadat de politie in augustus had geconstateerd dat bezoekers van zijn café niet op 1,5 meter van elkaar bleven zitten.

De politie had rond 00.00 uur gezien dat tien mensen zich rond een statafel hadden verzameld, op minder dan 1,5 meter van elkaar. Ze konden gezien hun leeftijden nooit uit één gezin komen, redeneerde de agent. Dus was er sprake van een overtreding van coronaregels.

Tien onder één dak

De verdediging van Café Franske vond het vreemd dat de politie daar zomaar vanuit ging en niet even had gecheckt of het tiental onder één dak woonde. De voorzieningenrechter gaat daar niet in mee.

Café-eigenaar Bjorn van de Brug probeerde de rechter er twee weken geleden van te overtuigen dat hij echt zijn best had gedaan. De Veiligheidsregio stelde daar tegenover dat het kennelijk toch allemaal niet lukt en dat het indammen van de coronapandemie nu voorop staat.

Gewaarschuwd man

Komt bij dat de cafébaas volgens de regio een gewaarschuwd man was. Er was vaak overleg met hem geweest en hij had al een laatste mondelinge waarschuwing gehad voordat de Veiligheidsregio een dwangsom oplegde. De rechter volgt deze argumenten van de Veiligheidsregio.